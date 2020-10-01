محمد أبو العينين: طارق عامر ساهم في دفع الاقتصاد بمعدلات غير مسبوقة

أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، بتصريحات الرئيس السيسي التى أكد خلالها دعم الدولة للقطاع الخاص بإعتباره أساسيا في قاطرة التنمية.





وقال " أبو العينين"؛ خلال كلمته بعد فوزه برئاسة الشعبة العامة للمستثمرين بالتزكية، إن القطاع الخاص في مصر له دور مشرف في الماضي والحاضر ومستقبلا لدوره الحيوي في كافة القطاعات سواء كانت صناعة، زراعة، خدمات وغيرها وسيتنامى ويتعاظم دوره حتى يصعد بالاقتصاد المصري لأعلى معدلاته. متحديا الظروف والتحديات.





موضحا أن 95 في المائة من القطاع الخاص شريف وأمين ويسعى للتنمية الحقيقية.





وأشاد " أبو العينين"؛ بمبادرات البنك المركزى التى قدمها للمستثمرين وللمتعثرين من الشركات، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي طارق عامر صاحب رؤية وفكر متحرر ساهم في حركة التنمية ورسم رؤي اقتصادية كما يعي جيدا متطلبات السوق.









وأعلن إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس عن فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.





وقال "أبو العينين" إنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية تحت مظلة إبراهيم العربى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التى ستعمل على تشجيع الاستثمار.