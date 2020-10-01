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أخبار العالم

بعد اتفاق السلام.. حسين الجسمي يلحن أغنية إسرائيلية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:41 م
حسين الجسمي يلحن
حسين الجسمي يلحن أغنية إسرائيلية
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سمر صالح
ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أهدى لحن أغنية "أحبك" إلى فرقة "النور" الإسرائيلية.
 
وبحسب الموقع، نشرت فرقة "النور" الإسرائيلية كليبًا مصورًا اعتبرته بمثابة "تكريم لاتفاقية السلام، وتكريم للإمارات"، وحملت لافتة في بداية الأغنية تشير إلى أنها من ألحان حسين الجسمي.
 
وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، أن "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام".
 
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية الإسرائيلية المكتوب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين أنها خطوة تطبيعية في الفن.
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