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تعليم

محافظ الغربية ينعى الدكتور ضياء العطفي ويطلق اسمه على مدرسة كتامة الابتدائية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
الدكتور ضياء العطيفى
الدكتور ضياء العطيفى
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احمد علي
تنعى محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسف شهيد الجيش الأبيض الدكتور ضياء العطفي مدير مستشفى حميات بسيون والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله متأثرا بفيروس كورونا المستجد.


وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إطلاق اسم الدكتور ضياء العطفي علي مدرسة كتامة الابتدائية وذلك تكريما له على مجهوداته وتخليدًا لذكراه.

كما واصلت مديرية الصحة من جهودها في استمرار رفع حاله التأهب والاستعداد القصوى للاستقبال كافة حالات المشتبه إصابتها بكورونا بكافه اقسام العزل علي مستوي محافظة.

وجدير بالذكر أن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أعرب عن حرصه الدؤوب الدفع بالخدمات الصحية والرعاية العلاجية الكاملة فضلا عن توزيع فرق الترصد ومكافحة العدوى وتوزيع بروتوكولات العلاج لكافه حالات العزل الصحي المنزلي.

كما أفادت مصادر طبيه عن خروج ما يقرب من ١٨ حاله مصاب بعدوي فيروس كوفيد ١٩ من اقسام العزل عقب تلقيهم فتره علاج تزيد عن ١٤ يوم وعودتهم الي منازلهم في أجواء صحية مستقرة .
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