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فن

حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -كيرلس صلاح
أدى المطربين المشاركين فى فعاليات حفل الإحتفال بنصر أكتوبر البروفات فى طريق النصر، وذلك فى حضور حشد من الجماهير، ومن المقرر إقامته الرابعة عصر اليوم، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.
 
فيما يشارك فى الحفل المطربين، حكيم و مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.

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فيما استعد المواطنون فى حشد كبير على المنصة بمدينة نصر متوافدين للإحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر العظيم .

وظهر فى الاستعداد للفعاليات المصريين وهم رافعين علم مصر وصور للرئيس السيسى،حيث إصطف أبناء الشعب المصري  صفًا واحدًا خلف  الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدولة المصرية، ومساندة وتأييد الرئيس السيسى.

ودعا المشاركون فى الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المسلحة لحماية أمنه ومقدراته وتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو الداعم للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للبلاد.

حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
حكيم ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج وهشام عباس يحيون حفل نصر أكتوبر بالمنصة.. صور
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