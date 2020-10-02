أحمد موسى: السيسي سيشهد الندوة التثقيفية للاحتفال بانتصارات أكتوبر..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أحد موسى أن الاحتفال الرسمي لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فيما تستمر الاحتفالات بداية من شهر أكتوبر في مختلف ميادين المحافظات المصرية.
وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، فى حلقة استثنائية بمناسبة انتصار أكتوبر، أن إجازة يوم السادس من أكتوبر ستكون الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتماد اجازة السادس من أكتوبر الخميس المقبل.
ولفت إلى أن كل المحافظات المصرية تحتفل بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، حيث يتم الاحتفال بأعظم انتصار حققته الأمة العربية على إسرائيل الذي حققه الجيش المصري العظيم في عام 1973.