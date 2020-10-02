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أحمد موسى: السيسي سيشهد الندوة التثقيفية للاحتفال بانتصارات أكتوبر..فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أحد موسى أن الاحتفال الرسمي لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فيما تستمر الاحتفالات بداية من شهر أكتوبر في مختلف ميادين المحافظات المصرية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، فى حلقة استثنائية بمناسبة انتصار أكتوبر، أن إجازة يوم السادس من أكتوبر ستكون الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتماد اجازة السادس من أكتوبر الخميس المقبل.

ولفت إلى أن كل المحافظات المصرية تحتفل بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، حيث يتم الاحتفال بأعظم انتصار حققته الأمة العربية على إسرائيل الذي حققه الجيش المصري العظيم في عام 1973.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، بثا مباشرا من المحافظات لرصد احتفال المصريين بذكرى نصر أكتوبر العظيم، فقد زينت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي الشوارع و الميدين فى المحافظات بالكامل.

وعرض أحمد موسى، صور كثيرة يوجد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال فى القاهرة والغربية والمنوفية وأسيوط زجمبه المحافظات.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، جميع المواطنين فى المحافظات بإرسال صور وفيديوهات له، خلال الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، لعرضها على الهواء بحلقة برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.


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