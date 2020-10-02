شاهد.. الخطيب يحضر أول اجتماع لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي علي حضور جلسة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني الأولى مع لاعبيه داخل غرف خلع الملابس .





وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي عقد جلسة مع المدير الفني للفريق الأول الجديد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فور وصوله الي غرفة ملابس القلعة الحمراء باستاد مختار التتش.





وشرح عبدالحفيظ لموسيماني الية العمل وموقف فريق الكرة ومبارياته المقبلة .





كما قام عبدالحفيظ بتعريف المدير الفني الجديد علي سامي قمصان المدرب المساعد وكذلك مدرب الحراس الإيطالي ميشيل يانكون.

وقام موسيماني بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول حيث شرح له مترجمه عمرو محب كل الأمور.





ووصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وصل إلى مقر النادي بالجزيرة ‏منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء ‏اليوم على ملعب التتش.





‏ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ‏الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.‏





وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عصر اليوم؛ في حضور لجنة التخطيط للكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحديث عن المرحلة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق لمدة موسمين.





شهدت الجلسة الحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية، وتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته لتحقيق تطلعات الجميع في الفترة المقبلة.