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محافظات

وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:16 م
وقف احتفالية ذكرى
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
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أنغام الجنايني
قرر منظمو احتفالية نصر اكتوبر بمدينة ناصر أمام مقر الجامعة القديمة بمحافظة سوهاج، وقف الاغاني الوطنية لحين الانتهاء من آذان صلاة المغرب وتوقفت الفعاليات لحين الانتهاء من أداء الصلاة.

ويحتفل أبناء واهالي سوهاج، على الانغام الوطنية المُحركة للمشاعر نحو الوطن، ووسط هتافًا شديدًا من أبناء محافظة سوهاج، معربين بذلك عن مدى حبهم لوطنهم واستعداهم لإنهاء أعمارهم من أجل مصرنا الحبيبه. 

كما جاء العديد من المرشحين لمجلس النواب 2020 بالمحافظة، ومعهم رجالهم ليهتفون معهم باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتعالى أصواتهم بقول "مصر مصر مصر". 

وظهر في الفعاليات العديد من أبناء المحافظة والأهالي وهم يرفعون علم بلدنا المحفوظة بأمر الله مصر، ويهتفون تحيا مصر تحيا مصر.

ودعا المشاركون فى الاحتفالية الشعب المصري للنزول والمشاركة في الفعالية للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المسلحة لحماية أمنه ومقدراته.
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
وقف احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بسوهاج لأداء الصلاة
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