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محافظات

بمشاركة السياح .. الآلاف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في شرم الشيخ

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:16 م
لآلاف يحتفلون في
لآلاف يحتفلون في ميدان سوهو بشرم الشيخ
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ايمن محمد
خرج الآلاف من سكان شرم الشيخ اليوم في مسيرة ضخمة  لميدان سوهو  اسكوير في احتفالية في حب مصر تزامنا مع الاحتفال بذكري نصر أكتوبر العظيم. 

شارك في المسيرة عدد من القيادات الشعبية وعواقل ومشايخ بدو جنوب سيناء وكل فئات المجتمع وتجمعوا وسط ميدان سوهو اسكوير وهتفوا   "تحيا مصر "  و"احنا الشعب المصري السوبر  نفدي رئيسا بروح اكتوبر" وحملوا علم مصر ولافتات وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وردد الأطفال الاغاني الوطنية في حب مصر وألقى  الكثير من الشباب الاشعار الوطنية. وقال سيد عوض  رجل أعمال  واحد القيادات الشعبية في جنوب سيناء إن  جميع فئات المجتمع السيناوي خرجوا يحتفلون في حب مصر  في بداية شهر الانتصارات أكتوبر العظيم  من نابع حبهم لوطنهم  ودعمهم  للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته .

وشارك السياح في ميدان سوهو اسكوير  سكان شرم الشيخ احتفالهم  وحملوا معهم علم مصر ورددوا " تحيا مصر " وشارك في  احتفالية حب مصر شباب شرم الشيخ  من بدو وحضر  وكذلك السيدات البدويات  والعاملين بالسياحة  وعلت الأصوات ب " تحيا مصر " .

 وقال  العاملون بالسياحة  إن  المدينة بدأت تنتعش سياحيا وجميع الانشطة السياحية تعمل بشكل طبيعي. 
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