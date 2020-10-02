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برلمان

محمد عبد العزيز يهنئ المصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:06 م
احتفالات المصريين
احتفالات المصريين بذكرى نصر اكتوبر
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ماجدة بدوى
تقدم محمد عبد العزيز، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص التهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد التي شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصري، لتظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل. 

وأكد "عبد العزيز فى بيان له، أن روح اكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين التي مازالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب و الدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقراها وأمنها القومي، كما نتوجه بخالص التحية لوعي الشعب المصري العظيم، والتفافه خلف قيادته بنزوله للاحتفال بنصر أكتوبر ورفضه لمخططات الفتنة والإرهاب، مشكلا بذلك درعا يحمي الوطن من كافة الأخطار.

وعبَّر عبد العزيز عن أسمى آيات العرفان والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً ودفاعًا عن مصر فى معارك وساحات الشرف والكرامة.

جاء ذلك بعد أن انتشرت الاحتفالات الكبرى اليوم الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.

وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".

وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.

وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.
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