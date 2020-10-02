محمد عبد العزيز يهنئ المصريين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

تقدم محمد عبد العزيز، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص التهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد التي شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصري، لتظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل.





وأكد "عبد العزيز فى بيان له، أن روح اكتوبر ستظل تجسيدا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين التي مازالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب و الدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقراها وأمنها القومي، كما نتوجه بخالص التحية لوعي الشعب المصري العظيم، والتفافه خلف قيادته بنزوله للاحتفال بنصر أكتوبر ورفضه لمخططات الفتنة والإرهاب، مشكلا بذلك درعا يحمي الوطن من كافة الأخطار.





وعبَّر عبد العزيز عن أسمى آيات العرفان والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً ودفاعًا عن مصر فى معارك وساحات الشرف والكرامة.



