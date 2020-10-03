AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"عدى الكلام" لـ سعد لمجرد تتخطى 73.8 مليون مشاهدة على يوتيوب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 73 مليونًا و897 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي. 

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".
Advertisements

موضوعات متعلقة

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 47 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 50 مليون مشاهدة

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 52 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 55 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 62.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 63.6 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

الجابوني إيفونا يعود للدوري المصري في الموسم الجديد .. فيديو

نجوم الفن يحتفلون بـ أمير شاهين في حفل زفافه | شاهد

الصحة: تسجيل 149 إصابة جديدة بكورونا.. و10 وفيات

وليد فارس: ترامب كان لديه أقوى فريق طبي على مستوى العالم

موسيماني يصحح أخطاء لاعبي الأهلي ويجتمع بقفشة

أخبار الأهلي.. الوداد المغربي يصارع الأحمر على ضم يوسف البلايلي.. ورينيه فايلر يغازل جماهير الأهلي بعد الرحيل عن النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما

طريقة عمل كيكة الجوافة .. خطوة بخطوة