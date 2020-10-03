اليوم.. تقديم الملفات للطلاب الراغبين بالالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن موعد تقديم ملفات الطلاب الراغبين بالالتحاق بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية .





أوضحت الصفحة الرسمية ان التقديم سوف يبدأ يوم السبت الموافق 3_10_2020حتي يوم الثلاثاء وذلك لاتاحة الفرصة للتقديم بالشعبة لطلاب المرحلة الثانية والطلاب الذين استنفدوا رغباتهم وطلاب تقليل الاغتراب .





وصرح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة أن الكلية أطلقت مجموعة من الخدمات المميزة للطلاب.





تتمثل هذه الخدمات المميزة فى تقديم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية فى مجالات تنمية مهارات الطلاب لمقابلة احتياجات سوق العمل وذلك من خلال المركز الجامعى للتطوير المهنى بكلية التجارة بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية.





تغطى هذه الدورات العديد من المجالات مثل ريادة الأعمال، واللغة الانجليزية، ومهارات التوظيف، المبيعات، والتسويق، والموارد البشرية، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وكيفية حضور المقابلات الشخصية.