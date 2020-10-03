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فن

بصورة جديدة.. ديانا هشام تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
سيد احمد
نشرت الفنانة ديانا هشام صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: ما شاء الله - منورة - قمر.

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ويذكر أن أحدث أعمال ديانا هشام مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما تميزت ديانا هشام فى أدوارها فى مسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.


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That’s pure me😚

A post shared by Dayana Hesham (@dayanahesham.official) on

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