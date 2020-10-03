AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري الشرقية.. تحرير 13 محضرا وضبط 1226 عبوة دواء مخالفة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي

كلف  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ ايضا:

رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك.. تنظيم ماراثون لسباق الدراجات في العاشر من رمضان

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرية التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدويه بمراكز ومدن المحافظة لضبط سوق الدواء البيطري وضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 1226 عبوة لـ 73 صنف دواء بيطري مخالف "منتهي الصلاحية - مجهول المصدر"، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا.

وأشار الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية: تحرير 51 محضرا لمحلات جزارة مخالفة وضبط 324 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر

فى حملات تفتيشية مفاجئة.. بيطري الشرقية يحرر 4 محاضر لبيع أدوية مجهولة المصدر

محضرا مخالفة وضبط 506 عبوات دواء بيطري في الشرقية

بيطري الشرقية خلال عام.. تحصين 491 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وضبط 30 ألف عبوة دواء مخالف

ضبط 844 دواءً بيطريا مخالفا في حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزى بلبيس والحسينية

بيطري الشرقية.. تحرير 3 محاضر مخالفة لـ محلات جزارة وشوادر بيع لحوم

ترشيحاتنا

خلال تفقده محطة عدلي منصور.. وزير النقل يكلف بركوب كبار السن للمترو والقطارات مجانا

يخسر من مني الشاذلي في الرست ويعتذر لزوجته تحت تهديد العنكبوت.. أبرز ما جاء في حلقة السقا

وزير السياحة لـ "صدى البلد": الإعلان عن 59 تابوتا أثريا اليوم

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

أسعار ومواصفات رينو كادرجار في السوق المصري

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت