بيطري الشرقية.. تحرير 13 محضرا وضبط 1226 عبوة دواء مخالفة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرية التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية وسيارات توزيع الأدويه بمراكز ومدن المحافظة لضبط سوق الدواء البيطري وضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط 1226 عبوة لـ 73 صنف دواء بيطري مخالف "منتهي الصلاحية - مجهول المصدر"، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا.

وأشار الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.