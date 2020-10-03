AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في احتفالية يوم العزة والكرامة.. رابطة الإعلاميين الرياضيين تكرم نخبة من أبطال أكتوبر اليوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:34 م
لواء علي حفظي
لواء علي حفظي
عبدالوكيل أبوالقاسم
تنظم الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع المعروفة باسم رابطة الاعلاميين الرياضيين بالتعاون مع نادى طلعت حرب، في السادسة من مساء اليوم السبت، احتفاليتها السنوية عن نصر أكتوبر المجيد تحت عنوان يوم العزة والكرامة بحضور نخبة من الرياضيين والإعلاميين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة. 

يحضر الاحتفالية من ابطال النصر اللواء عصام صيام رئيس لجنة الحكام الرئيسية الأسبق واللواء حنفى رياض وكيل نادى الزمالك وقائد سلاح المشاة الأسبق واللواء محمد على بلال رئيس نادى الشمس وقائد القوات المصرية فى حرب الخليج الأسبق واللواء أركان حرب جمال مظلوم واللواء على حفظى مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم الأسبق واللواء أحمد نصر رئيس إتحاد البولينج كما سيحضر الحفل صائد الدبابات البطل بيومى عبد العال.

ويحضر الاحتفالية أيضا عدد من الشخصيات الشهيرة فى الرياضة والاعلام، وقد لاقت فكرة الاحتفالية دعما من نادى طلعت حرب من خلال مديره التتفيذى شريف خليل ومحمد بيومى مدير العلاقات العامة بالنادي .

يذكر أن الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع والمعروفة باسم رابطة الإعلاميين الرياضيين يرأسها الإعلامى طارق رضوان وتضم عضوية مجلس الإدارة للإعلاميين نجلاء عبد البر ومنى عبد الكريم ومدحت الحديدى وعثمان أباظة ومحمد عبد الله وأيمن البرادعي وأحمد وائل وهيثم الطويل والمدير التنفيذي للجمعية الاعلامى عطية الشاعر.

ويقوم بتقديم احتفال النصر المذيع المعروف طه الحديرى .
Advertisements

موضوعات متعلقة

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

السوايسة يحتشدون بـ ميدان إسماعيل ياسين للاحتفال بأعياد أكتوبر وتأييد الرئيس.. صور

آلاف السكندريين يشاركون في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم| فيديو

مستقبل وطن بالإسكندرية يشارك في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بسيدي جابر

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. حراس بوابة مصر الغربية يقيمون احتفالية كبري.. فيديو

على أغنية تسلم الأيادي.. مصطفى كامل يشعل حماس آلاف المواطنين بالشرقية

ترشيحاتنا

غيرة ولا دينا الشربينى.. سر تهرّب حبيبة عمرو دياب الأولى من لقائه فى فرح أمير شاهين

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

وزير السياحة لـ "صدى البلد": الإعلان عن 59 تابوتا أثريا اليوم

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب بعد نقله للمستشفى

صحيفة سعودية: كارتيرون يرغب في ضم فرجانى ساسي لـ التعاون

AdvertisementS

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

يستغل زوجته وسيدات أخريات.. حبس شبكة لممارسة الدعارة بمصر القديمة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعجلات منحرفة.. شاهد أغرب سيارة يابانية على الإطلاق والسبب في تصنيعها

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور