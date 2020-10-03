بطلة مسلسل حكايات بنات تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

شاركت هند عبدالحليم ، صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة من أحدث ظهور لها.





وظهرت هند عبدالحليم ، بتيشرت باللون الروز وان شولدر وتركت شعرها منسدلا بطريقة. جذابة تليق بإطلالتها الأنيقة.





ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة تليق بها وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة ملائمة لها .





ووضعت هند عبدالحليم لمسات هادئة من من الميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر .





ونالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام وعلق أحد المتابعين قائلا " انتي جميلة أوي " وعلق أحد أخر على الصورة قائلة " انتي فعلا قمر ".





جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا والان يتم عرض الجزء الخامس يوميا.





الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.



