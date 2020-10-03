AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بطلة مسلسل حكايات بنات تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:48 م
صدى البلد
آلاء حسن
شاركت هند عبدالحليم، صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة من أحدث ظهور لها. 

وظهرت هند عبدالحليم، بتيشرت باللون الروز وان شولدر وتركت شعرها منسدلا بطريقة. جذابة تليق بإطلالتها الأنيقة.

ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة تليق بها وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة ملائمة لها . 

ووضعت هند عبدالحليم لمسات هادئة من من الميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر .

ونالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام وعلق أحد المتابعين قائلا  " انتي جميلة أوي " وعلق أحد أخر على الصورة قائلة " انتي فعلا قمر ". 

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا والان يتم عرض الجزء الخامس يوميا. 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

واليكم صورة توضح تفاصيل إطلالتها ... 
بطلة مسلسل حكايات بنات تبهر متابعيها على السوشيال ميديا
Advertisements

موضوعات متعلقة

على شاطئ البحر.. هند عبد الحليم تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فستان غير تقليدي.. هند عبد الحليم تكشف عن جلسة تصوير حفل زفافها

بـ مكياج جذاب.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ فستان أسود.. هند عبد الحليم تبرز جمالها بصورة سيلفي

فستان أبيض مطرز بالذهبي.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

برفقة زوجها ..هند عبد الحليم تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بعد تصدره جوجل.. 30 صورة من حفل زفاف أمير شاهين

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

المسجد الحرام يستقبل أول أفواج المعتمرين وفْق الإجراءات الاحترازية.. غدا

موسيماني: شعرت كأنني نجم هوليود عقب دخول الأهلي ومقابلة الخطيب

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة