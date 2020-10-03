AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:41 م
رانيا فريد شوقي وزوجها
رانيا فريد شوقي وزوجها
محمد بدران

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة لها من حفل زفاف امير شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا فريد شوقي، بإطلالة جذابة برفقة زوجها مرتديا فستان قصير باللون الأسود الذى يبرز جمالها، ومطعم بنقشات جذابة باللون الأبيض الذى يبرز جمالها، كما يتميز بتفصيلة جذابة تكشف رشاقتها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا فريد شوقي في المكياج على اللون ألأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ان تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تكشف جمال إطلالتها، ولم تتكلف بأرتداء الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم بسيط لليد باللون الفضي.

وعلقت رانيا فريد شوقي علي الصورة قائلة "أبتسم أكثر مما اعتدت عليه منذ أن كنت في الجوار. الآن أنت هي ، مشرقة مثل الشمس ، الضوء في الظلام حتى مع كل النجوم في الكون لا يمكن أن يتفوق على ضوء الشمس الوحيد.. أنت نورتي في يوم عاصف. أنت نور حياتي ، حلوة ورائعة، قطرة فرح ونور حياتي"


يذكر أن Nخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

القسم الثاني.. غزل المحلة يضرب البلدية بثلاثية ويواصل الزحف نحو الممتاز.. وسقوط فاركو ودمنهور

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

هل يجب تدليك القدم باليد في الوضوء أم يكفي وضعها تحت الماء؟.. الإفتاء تجيب..

مكوينا يرفض الانتقال لتدريب الأهلي مع موسيماني ويفضل البقاء في صن داونز

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟