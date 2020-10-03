رانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة لها من حفل زفاف امير شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا فريد شوقي، بإطلالة جذابة برفقة زوجها مرتديا فستان قصير باللون الأسود الذى يبرز جمالها، ومطعم بنقشات جذابة باللون الأبيض الذى يبرز جمالها، كما يتميز بتفصيلة جذابة تكشف رشاقتها.



من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا فريد شوقي في المكياج على اللون ألأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.



كما اختارت ان تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تكشف جمال إطلالتها، ولم تتكلف بأرتداء الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم بسيط لليد باللون الفضي.



وعلقت رانيا فريد شوقي علي الصورة قائلة "أبتسم أكثر مما اعتدت عليه منذ أن كنت في الجوار. الآن أنت هي ، مشرقة مثل الشمس ، الضوء في الظلام حتى مع كل النجوم في الكون لا يمكن أن يتفوق على ضوء الشمس الوحيد.. أنت نورتي في يوم عاصف. أنت نور حياتي ، حلوة ورائعة، قطرة فرح ونور حياتي"







يذكر أن Nخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.



تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.



