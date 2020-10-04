نبات مشهور يعالج آلام المفاصل فور تناوله

يعاني الكثير من الأشخاص من التهاب المفاصل، ويبحثون هنا وهناك عن أفضل علاج، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول مشروب فعال يعالج التهاب المفاصل فور تناوله، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

الزنجبيل

يستخدم الكثير من الناس الزنجبيل في الطهي ، ولكن قد يكون له أيضًا فوائد طبية. ووجدت الدراسات أن المركبات التي تعطي الزنجبيل نكهته القوية لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات .

ويقول بعض الباحثين، إن الزنجبيل يمكن في يوم من الأيام أن يكون بديلا عن العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات).

ولطالما استخدم الناس الزنجبيل في الطب التقليدي لعلاج الغثيان ، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لالتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل ، وآلام المفاصل والعضلات.

وفيما يلي بعض طرق تناول الزنجبيل:

اصنع الشاي عن طريق نقع أكياس الشاي أو الزنجبيل الطازج في الماء المغلي لمدة 5 دقائق.

أضف مسحوق الزنجبيل إلى المخبوزات.

أضف مسحوق الزنجبيل أو جذر الزنجبيل الطازج إلى الأطباق اللذيذة.

ابشري الزنجبيل الطازج على السلطة أو القلي.