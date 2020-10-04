يعزز امتصاص الحديد ويحارب التهاب المفاصل.. وصفة باربكيو كاليماري

اليماري، هو أحد أطباق المأكولات البحرية الغنية بالبروتين لاحتوائه على فيتامينات أوميغا 3 ومجموعة ب.





كشف موقع هيلثي عن بعض الفوائد التي يجب أن تعرفها عن الكالاماري:

يعزز امتصاص الحديد لاحتوائه على النحاس.



يمنع التهاب المفاصل لاحتوائه على عنصر السيلينيوم. معدن مهم جدا ومضاد للأكسدة يحارب السرطان.



يحافظ على صحة الجلد والعضلات والشعر والأظافر لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.



يقلل الصداع النصفي لاحتوائه على فيتامين B2.



يبني العضلات ويقوي الأسنان لاحتوائه على الفوسفور.



مفيد جدا للقلب لاحتوائه على فيتامين ب 12.



ينظم سكر الدم لاحتوائه على فيتامين ب 3



يقوي جهاز المناعة لاحتوائه على الزنك.



يريح الأعصاب والعضلات لاحتوائه على المغنيسيوم.



يخفض ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم.





وصفة شواء الحبار.





مكونات:

500 جرام كاليماري

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة قشر ليمون

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فص ثوم مفروم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون بودرة

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

القليل من البقدونس أو الشبت

خطوات:

نظف الحبار جيدًا وصفيه وقطعيه إلى حلقات أو قطع صغيرة.

في وعاء كبير ، يُمزج عصير الليمون ، وقشر الليمون ، وزيت الزيتون ، والكمون ، والملح ، والفلفل ، والفلفل الحلو ، والثوم المفروم ، ونمزجهم معًا.

يُضاف الكالاماري إلى المكونات المختلطة ، ويُقلب جيدًا ثم يُغطى الوعاء ويُترك في الثلاجة لمدة 45 دقيقة.

أخرجي الكاليماري من الثلاجة وضعيه على الشواية لمدة 15 دقيقة ولا تنسى تغطيته.

زينها بالبقدونس أو الشبت أو الزيتون أو الفلفل أو أي خضروات تفضلها.