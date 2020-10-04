سيزا يبرئ شريف إكرامي من تحريض فايلر على ترك الأهلي وقيادة بيراميدز.. تفاصيل

رد ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الاتهامات التي طالت شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا بشأن دخوله في مفاوضات مع جهاز فايلر للتوقيع مع بيراميدز والرحيل عن الأهلي.
وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " شريف اكرامي بريء من تحريض فايلر علي ترك الأهلي والانتقال لتدريب بيراميدز".
وتابع: "الانتقال إلى بيراميدز مجرد شائعات ولم يتم التفاوض معنا نهائيًا سواء في الوقت السابق أو في الوقت الراهن".
فيما أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة الفريق كالتالي :
ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.
وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.