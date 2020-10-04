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رياضة

سيزا يبرئ شريف إكرامي من تحريض فايلر على ترك الأهلي وقيادة بيراميدز.. تفاصيل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
رد ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الاتهامات التي طالت شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا بشأن دخوله في مفاوضات مع جهاز فايلر للتوقيع مع بيراميدز والرحيل عن الأهلي.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " شريف اكرامي بريء من تحريض فايلر علي ترك الأهلي والانتقال لتدريب بيراميدز".

وتابع: "الانتقال إلى بيراميدز مجرد شائعات ولم يتم التفاوض معنا نهائيًا سواء في الوقت السابق أو في الوقت الراهن".

فيما أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الاحد على استاد القاهرة.
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