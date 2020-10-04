AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها .. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت وهى تحتفل بعيد ميلادها بتورتة أهداها لها أولادها على شكل جائزة الأوسكار، وكتبت على الصورة: "أوسكار عيد ميلادى هدية من أولادى".

اقرأ أيضا:

وجاءت تعليقات رواد إنستجرام:
كل سنه وانتي طيبة يا غالية
كل سنة وانتي طيبة وبصحة وسعادة
عقبال ١٠٠ سنة

وشاركت صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى عرض خلال السباق الرمضانى، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.

ونشرت صابرين صور جديدة لها من حفل زفاف الفنان أمير شاهين،  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت صابرين خلال الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق إلى جانب ميكب جذاب، وكانت برفقة الفنان بوسي شلبي وهالة صدقي، وعلقت على المنشور قائلة: "الف مبروووووك #امير_شاهين الف مبرووووك حبيبتي الهام.

وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر. 

كان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.


الجدير بالذكر أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.

Advertisements

موضوعات متعلقة

هعمل تصرف مش لصالحكم.. صابرين توجه رسالة للمتنمرين

بإطلالة كاجوال .. أحدث ظهور لـ صابرين على البحر .. شاهد

نهال عنبر تهنئ نجلها حسام الحسيني بعيد ميلاده: يا قطعة من قلبي

رحل الأستاذ.. أشرف زكي ينعى الفنان سناء شافع

صابرين تنعى سناء شافع.. شاهد

أتعلمت منه كتير.. آيتن عامر تنعي الفنان سناء شافع

ترشيحاتنا

وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

هتتصفّى| رسالة خطيرة من الديهي للمقاول الهارب محمد علي.. شاهد

أحمد حمدي يعلن وجهته.. ويؤكد: تجربة الجونة انتهت

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

صباحية مباركة.. علي ربيع برفقة شريف منير واوس اوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد