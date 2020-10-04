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حوادث

الأعلى للقضاء يهنئ رئيس أركان حرب القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:31 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
أرسل المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقض برقية تهنئة إلى  الفريق محمد فريد  رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لانتصارات أكتوبر.

جاء في البرقية
يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهاني و أرق الأمنيات بمناسبة الإحتفال  بالذكرى السابعة والأربعون لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد الذي سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالده و برجال القوات المسلحة المصرية البواسل مع أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دومأ بالإستقرار والتقدم والرقي وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وكل عام وسيادتكم والشعب المصري بخير.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعث برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 

وتضمن نص البرقية:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السـادس من أكتـوبر المجيـد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات .
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