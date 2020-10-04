الأعلى للقضاء يهنئ رئيس أركان حرب القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

أرسل المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقض برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لانتصارات أكتوبر.





جاء في البرقية

يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهاني و أرق الأمنيات بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والأربعون لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد الذي سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالده و برجال القوات المسلحة المصرية البواسل مع أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دومأ بالإستقرار والتقدم والرقي وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وكل عام وسيادتكم والشعب المصري بخير.



