أفضل طريقة لتخسيس الأرداف والمؤخرة بدون جراحة بالأعشاب

أفضل طريقة لتخسيس الأرداف والمؤخرة بدون جراحة هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات بعيدا عن اللجوء إلى الجرحة أو أدوية التخسيس إليك كيفية تخسيس الارداف والمؤخرة ووتخسيس الأرداف والأفخاد بالأعشاب للنساء فى الأسبوع يمكنك البدء فى تطبيقها بدءا من الآن بعلاجات سريعه من مطبخك.
تخسيس الأرداف والأفخاد للنساء فى الاسبوع بوصفة الميرمية والبابونج
المكونات:
ملعقتان صغيرتان من المريمية.
أربع ملاعق صغيرة من البابونج.
أربع ملاعق صغيرة من إكليل الجبل.
ملعقتان صغيرتان من المريمية.
أربع ملاعق صغيرة من البابونج.
أربع ملاعق صغيرة من إكليل الجبل.
طريقة التحضير:
اخلطي المريمية والبابونج وإكليل الجبل جيدًا وأضيفى الماء المغلي إلى الخليط وتناول الخليط لمدة أسبوع.
أسرع طريقة لتنحيف الأرداف وصفة الكمون والليمون
المكونات:
كمون بكميات قليلة.
شرائح ليمون.
ماء مغلي.
شرائح ليمون.
ماء مغلي.
طريقة التحضير:
نضع الكمون في الماء المغلي ونضيف شرائح الليمون ونتركه طوال الليل.
خذ الخليط في الصباح على معدة فارغة.
حبوب تخسيس الارداف والمؤخرة
نضع الكمون في الماء المغلي ونضيف شرائح الليمون ونتركه طوال الليل.
خذ الخليط في الصباح على معدة فارغة.
حبوب تخسيس الارداف والمؤخرة
بعيدا عن حبوب التخسيس إليك وصفة القرفة والكاكاو لتخسيس الأرداف
المكونات:
ملاعق صغيرة من القرفة.
ملعقتان صغيرتان من العسل.
ملعقتان صغيرتان من الكاكاو العادي.
ملاعق صغيرة من القرفة.
ملعقتان صغيرتان من العسل.
ملعقتان صغيرتان من الكاكاو العادي.
طريقة التحضير:
تناول ملعقة كبيرة من الخليط في الصباح على معدة فارغة قبل الإفطار وبعد نصف ساعة تناول وجبة الإفطا