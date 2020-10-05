أفضل طريقة لتخسيس الأرداف والمؤخرة بدون جراحة بالأعشاب



أفضل طريقة لتخسيس الأرداف والمؤخرة بدون جراحة هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات بعيدا عن اللجوء إلى الجرحة أو أدوية التخسيس إليك كيفية تخسيس الارداف والمؤخرة ووتخسيس الأرداف والأفخاد بالأعشاب للنساء فى الأسبوع يمكنك البدء فى تطبيقها بدءا من الآن بعلاجات سريعه من مطبخك.

تخسيس الأرداف والمؤخرة





وفقا لموقع بولد سكاى الهندى كل ما تبحث عنه الكثير من النساء هو كيفية تخسيس الأرداف المؤخرة بسرعه وبدون أدوية بعلاجات طبيعية من مطبخك إليك طرق تخسيس الأرداف تعتمد على تجنب تناول الكربوهيدرات والأطعمه المقلية وتلك الأطعمه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون كاللحوم.



على الجانب الأخر يجب تجنب تناول المكسرات ومنتجات الألبان عالية الدسم والمشروبات الغازية وتلك الغنية بالكافيين وفى المقابل الأكثار من تناول الفواكه والخ ضراوات الغنية بالألياف و ممارسة الرياضة تنشط الدورة الدموية وتقوي العضلات وخصوصا منطقة الأرداف.

مشروبات تخسيس الأرداف



بجانب الحيل السابقة إليك مشروبات سريعه تحميك من السمنة المتراكمة فى منطقة الأرداف إليك مشروب القهوة والفجل.



ماذا تحتاجين: ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

ثمرة فجل

كوب ماء ساخن

كيف تطبقين الوصفة:

ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف إليه ثمرة الفجل المسحوقة جيدا فى الخلاط



فوائد تخسيس الارداف بالقهوة والفجل:



تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن ويمكن أن يزيد الفجل من الشعور بالشبع لغناع بكم كبير من الالياف التى تزيد من شعورك بالشبع.

تخسيس الأرداف بالأعشاب:



يمكن بوصفات سريعه من مطبخك تخسيس الأرداف بالأعشاب الحارقة للدهون إليك وصفة تخسيس الأرداف بالأعشاب.



كما يمكنك التخلص من البطن والأرداف باستخدام أقوى أعشاب تنحيف البطن:



وصفة الزنجبيل والنعناع

المكونات:

ملعقة الزنجبيل.

أوراق نعناع طازجة.

نصف عصير ليمون.

طريقة التحضير:

ضعي الزنجبيل والنعناع وعصير الليمون في زجاجة وصبى الماء المغلي فوقه واتركيه لمدة ساعة. اشربى ثلاثة أكواب في اليوم.













تخسيس الأرداف والأفخاد للنساء فى الاسبوع بوصفة الميرمية والبابونج







المكونات:



ملعقتان صغيرتان من المريمية.

أربع ملاعق صغيرة من البابونج.

أربع ملاعق صغيرة من إكليل الجبل.



طريقة التحضير:





اخلطي المريمية والبابونج وإكليل الجبل جيدًا وأضيفى الماء المغلي إلى الخليط وتناول الخليط لمدة أسبوع.







أسرع طريقة لتنحيف الأرداف وصفة الكمون والليمون







المكونات:





كمون بكميات قليلة.

شرائح ليمون.

ماء مغلي.







طريقة التحضير:



نضع الكمون في الماء المغلي ونضيف شرائح الليمون ونتركه طوال الليل.



خذ الخليط في الصباح على معدة فارغة.



حبوب تخسيس الارداف والمؤخرة







بعيدا عن حبوب التخسيس إليك وصفة القرفة والكاكاو لتخسيس الأرداف







المكونات:



ملاعق صغيرة من القرفة.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

ملعقتان صغيرتان من الكاكاو العادي.







طريقة التحضير:





تناول ملعقة كبيرة من الخليط في الصباح على معدة فارغة قبل الإفطار وبعد نصف ساعة تناول وجبة الإفطا



