وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة .





حيث قام قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة .









وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام قائد الجيش الثالث الميدانى ومحافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى .





وفى المنطقة المركزية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .





وقام قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.





وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ الأسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .



