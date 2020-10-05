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رياضة

صالح جمعة يتألق في تدريبات الأهلي.. شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:13 م
صالح جمعة
صالح جمعة
مصطفى كرم
شارك صالح جمعة لاعب النادي الأهلي جمهورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته مع النادي الاهلي. 

وتألق صالح جمعة بالتدريب تحت قيادة موسيماني مدرب الأهلي الجديد استعدادا لمواجهة إنبي في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي فاز امس على فريق  المقاولون العرب  بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ. 

ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 


وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من  الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد. 

وقام بيتسو موسيماني،  بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع  الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.
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