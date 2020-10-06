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خبير لوائح يفجر مفاجأة عن قرار اللجنة الأوليمبية بشأن إيقاف مرتضى منصور.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
محمد بيومي
محمد بيومي
إبراهيم القادري
علق محمد بيومي خبير اللوائح على قرار اللجنة الأوليمبية بشأن إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، وقال إنه من حق اللجنة اتخاذ مثل هذه القرارات واللجنة الأولمبية مسئولة عن عناصر الرياضة فى جميع المجالات.

وأضاف خبير اللوائح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع بلدنا" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أيمن جابر، أن كل اتحاد بمصر مسئول عن عناصر لعبته ولكن اللجنة الأوليمبية مسئولة عن الرياضة بصورة عامة وشاملة، وأشار إلى أن اللجنة الاوليمبية مسئولة عن الأمور الفنية والإدارية والتنظيمية والعقوبات الواجب تنفيذها حالة الإخلال.

ولفت إلى أن تنفيذ القرار واجب فور صدور القرار حتى في حال لجأ مرتضى منصور للاستئناف سيكون عقب تنفيذ القرار، مشددا على أن هناك 3 خطوات الأولى هي الاستئناف لدى اللجنة الأوليمبية ثم النقض ثم اللجوء لـمركز التسوية والمنازعات وأن مرتضى منصور من حقه اللجوء للقضاء الإداري ولكن في حال صدور قرار ببطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون النشاط الرياضي في مصر مهددا بالإيقاف حيث يعد هذا تدخلا حكوميا.

وتابع أن مرتضى منصور من الصعب أن يلجأ لـلتحكيم الرياضي الدولي إلا بموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية وفي حال رفضها سيعتبر التحكيم الدولي القرار شأنا داخليا.

وأكمل أن اتحاد الكرة المصري من حقه أن يصدر قرارا بإيقاف مرتضى منصور ولكن في هذه الحالة الإيقاف سيكون في كرة القدم فقط وليس كل الألعاب الرياضية.
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