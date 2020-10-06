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توك شو

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه سنويا لكل طالب.. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:18 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

نفى الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بفاكسيرا، ما تردد حول أن لقاح الإنفلونزا يمثل خطرا على حياة متلقيه، مؤكدا أنه كلام لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة، وأن الهدف منه إثارة البلبلة والقلق لدى المواطنين. 

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن إعلان الرئاسة الإثيوبية، توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرًا، وحظر الطيران يعد "بلطجة"؛ ويجب أن يفرض عليه عقوبات. 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين كان سفيرا لمصر في الدفاع عن ثورة 30 يوينو؛ وكان يشارك في كل المحافل الدولية وفي الأمم المتحدة والكونجرس ليكشف وضع مصر الأمني المستقر.

اتصل الإعلامي أحمد موسى، بالرقم الساخن على الهواء الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع العام الدراسي الجديد من خلال إعداد قنوات تليفزيونية وضوابط صحية بالإضافة إلى جدول العام الدراسي، موضحا أن قرار إعفاء بعض الطلاب من المصروفات يشمل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة وطلاب المدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تمت اضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية وفقا لمطالب وزيرة التضامن الاجتماعي ليبلغ إجمالى المعفيين 40%من الطلبة.

قال الدكتور زاهي حواس عالم الأثار ووزير الآثار الأسبق إنه سعيد بمدرب الأهلى الجديد، مضيفا: "رجل محترم، ورئيس الأهلي محمود الخطيب خد قرار كويس، وأنا لم أحب فايلر نهائي وأرى أنه مدرب فاشل وهو محظوظ لعدم وجود فرق قوية والأهلى لديه روح قوية".

علق محمود ترزيجيه لاعب المنتخب المصري  والمحترف في نادي أستون فيلا على مفاجأة فوز فريقه التي كانت من العيار الثقيل  بعد أن أذاق ليفربول خسارته الأكبر في تاريخه بالبريميرليج بنتيجة (7-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك حزمة كبيرة من الإعفاءات المالية ستكون خلال العام الدراسي القادم، موضحا أن الوزارة تسعى لتوفير كافة الاحتياجات الاساسية من الكمامات والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة لبدء الدراسة. 

قال عبد الفتاح أبو الفتوح، عم العريس المتوفى في الشرقية، إن أسرة العروسين "شيماء ومحمد" اللذين توفيا بعد 24 ساعة من حفل زفافهما، في حالة انهيار تام، موضحًا أن شقيقة العريس عندما طرقت كثيرًا على أخيها في الصباحية، ولم يستجب قامت بإحضار المفتاح الاحتياطي للشقة، وبعد أن بحثت في الشقة وجدت جثمانهما في الحمام.

أكد الدكتور عمر الحلفاوي أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة ريجاينا بكندا، أن جرعة المضاد الحيوى يتناولها الشخص المصاب بعدوى بكتيرية وليست فيروسية، مشددا على ضرورة تجنب سوء الاستخدام فى المضادات الحيوية عند الأطفال خاصة فى حدوث سخونية له، مطالبا بعدم التسرع فى تناول المضادات الحيوية.
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