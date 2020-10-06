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منوعات

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
نهى حمدي
مع وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم الآن إلى أكثر من 35 مليون حالة ، يعمل العلماء على مدار الساعة لفهم كيفية انتشار الفيروس.

والآن يزعم خبراء من جامعة "كاليفورنيا" أن الفيروس لا ينتشر من خلال لمس الأسطح مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميرور" البريطانية.

قالت "مونيكا غاندي" أستاذة الطب بجامعة كاليفورنيا،: 'إن فيروس كورونا لا ينتشر عبر الأسطح. كان هناك الكثير من الخوف في بداية الوباء من انتقال fomite".

كما أضافت:"نحن نعلم الآن أن جذر الانتشار ليس من لمس الأسطح ولمس عينك، ولكنه من الاقتراب من شخص ينشر الفيروس من أنفه وفمه ، دون أن يعرف في معظم الحالات أنه يفعل ذلك".


تتعارض ادعاءات الدكتور غاندي مع نتائج دراسة أجراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، حيث يشير تحليلهم إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى أربع ساعات على النحاس ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى ، وما يصل إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

قال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أن انتقال فيروس كوفيد -19 بواسطة الهباء الجوي أمر معقول ، حيث يمكن للفيروس أن يظل قابلًا للحياة في الهباء الجوي لعدة ساعات وعلى الأسطح حتى أيام".
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