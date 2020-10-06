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بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آيات أحمد
حرصًا من موقع صدى البلد، نقدم لكم بثًا مباشرا، لـكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويحتفل المصريون اليوم الأحد، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، والتى استطاعت القوات المسلحة خلالها أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى.


وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

و عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.

وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.

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