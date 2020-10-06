أخبار التوك شو.. مشاجرة في طائرة بسبب الكمامة.. وأبو العينين يهنئ المصريين بذكرى أكتوبر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





اعترافات قادة وجنرالات إسرائيل بالهزيمة في حرب أكتوبر ..شاهد

عرضت فضائية اكسترا نيوز ، اعترافات الجنود الاسرائيليين بعد اختراق الجيش المصرى الخط التاسع عشر ، ورفع علم مصر على خط بارليف على الضفة الغربية لقناة السويس ، وسقوط كامل للاسرائيليين.

وعبر "هنرى كسينجر" وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، في تصريح صحفي له في 28 ديسمبر 1973 "أن حرب أكتوبر جاءت مفاجأة لهم، قائلا: " فاجأتنا حرب أكتوبر علي نحو لم نكن نتوقعه، ولم تحذرنا أي حكومة أجنبية بوجود خطط محددة لأي هجوم عربي".





بسبب الكمامة.. شجار في طائرة والشرطة تتدخل.. فيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا بعنوان، شجار فى طائرة بسبب الكمامة والشرطة تتدخل. ووفقا للتقرير، قامت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية بإنزال راكب بالقوة كان على متن طائرة متجهة إلى ولاية يوتا رفض لبس الكمامة ودخل في شجار مع أحد الركاب.





إحراق البيت الأبيض باحتجاجات في عاصمة قرغيزيا ..فيديو

اقتحم المتظاهرون مبنى البيت الأبيض، في قرغيزيا، حيث يوجد البرلمان وإدارة الرئيس سورونباي جينبيكوف، الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة، بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.





خريطة برامج إكسترا نيوز بعد الانطلاقة الجديدة .. شاهد

انقطع منذ قليل البث المباشر لفضائية " اكسترا نيوز"، وذلك استعدادًا لانطلاق القناة فى ثوبها الجديد، وبدأت انطلاقتها ببيان نصر اكتوبر.





عبد المنعم المشاط:حرب أكتوبر نقطة تحول خطيرة فى العالم العربى..فيديو

قال الدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلاقات الدولية والامن القومى، إن كل شاب وشابة قابلنتهم على مدار حياتي اتاثر بهم، إذا لم يكن الطالب الخاص بى أفضل منى فأنى فشلت.





تحددت ساعة الصفر.. أبطال حرب أكتوبر المجيدة يروون تفاصيل الساعة الحاسمة.. فيديو

قال اللواء حسن راشد، أحد أبطال حرب 6 أكتوبر، إن الشعب المصري عندما يريد أن ينتصر ويسترد الكرامة، حينها توجد عزيمة وإصرار تساعد علي تحقيق هذا الهدف.





رد الاعتبار كان تمنه غالي.. أبو العينين يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب الامة العربية بذكرى انتصار حرب اكتوبر الـ 47، قائلا: "ان ذكرى 6 أكتوبر 73 هي ذكرى غالية محفورة في قلوبنا كلنا".





سمير فرج: الحرب على الإرهاب امتداد لبطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه في يوم 6 أكتوبر المجيد عام 1973 كان موجودًا في مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه كان يتم افتتاح هذا المركز قبلها بعدة أيام.





رئيس لجنة الإدارة المحلية: قانون التصالح تشريع إصلاحي غرضه كرامة المواطن

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منذ بداية قانون التصالح في مخالفات البناء ، كان القانون موجها للجميع سواء إعلاميين أو مواطنين أو مسؤولين، موضحًا أنه على الرغم من أن القانون يحمل نصوص قليلة، إلا أنه وسع المدارك لقوانين أخرى.











