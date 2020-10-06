AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رسالة حب على الهواء من بطل في حرب أكتوبر لـ محمد أبو العينين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:42 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
عادل نصار
تقدم عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بالشكر والتحية لرجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين.

وقال محمد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء " أتقدم بالشكر لحضرتك وده تكريم كبير، وأشكر الأستاذ الجليل العظيم محمد أبو العينين".

وأضاف عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أنه :"وجودي هنا حاجة مش قادر اوصفها، وكل سنة وحضراتكم جميعا، ويارب يجعل أكتوبر سعيد علينا وعلى كل الامة العربية".

وقال :إنه تمكن من الاستحواذ على مقتنيات وملابس الجنود الاسرائيليين، مضيفا أنه :"لبست ملابس جندي إسرائيلي في حرب أكتوبر، ونزلت به في الاجازة من أجل التباهي به بالانتصار على الاسرائيليين".

وأضاف : إنه كانت حرب أكتوبر للدفاع عن الأرض والعرض، مستدركا أنه :"قمنا بدفن جثث الاسرائيليين بعد قتلهم".

وكشف عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل الاستعداد للحرب، قائلا :"تم تدريبنا على صعود خط بارليف والساتر الترابي في الخطاطبة عام 69".
 
وكشف عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، عن أنه دمرنا العديد من الدبابات للعدو الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر.

وأكد  أن رجال الصاعقة قدمو بطولات غير عادية في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش المصري سحق العدو الاسرائيلي في بداية الحرب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة بطل.. الرقيب إبراهيم عبدالعال وتدمير أحدث الدبابات الإسرائيلية في نصر 73

أحد أبطال حرب أكتوبر: خطة الخداع التكتيكي والاستراتيجي تدرس في العالم كله

سحقناهم في أكتوبر يتصدر تويتر.. وتعليق ناري من أحمد موسى بعد هجوم الإخوان

قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر يكشف بطولات رجال الجيش

قائد مجموعة صاعقة يكشف المهمة الرئيسية لسلاحه في حرب أكتوبر

أحد أبطال أكتوبر: تلقينا تعليمات بعدم الصيام في يوم الحرب فأدركت أنها خلال ساعات

ترشيحاتنا

ذهاب الطلاب للمدارس 5 أيام في الأسبوع.. وزير التعليم يوضح.. فيديو

رقية السادات: 6 أكتوبر يمثل لي الحزن ووجع القلب.. وذكريات النصر مع الرئيس السادات.. فيديو

بعد 39 عاما على اغتياله.. جيهان السادات: بطل الحرب والسلام شخص لن ينسى

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

صحيفة روسية: التلفزيون الصيني يبث الأغاني الوطنية استعدادا للحرب مع أمريكا

احتفظ بها 47 عاما.. بطل صاعقة يعرض محتويات أسرى إسرائيليين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس: أكثر من نصف مبيعات الشركة ستصبح كهربائية بحلول 2030

رسم أطول لوحة للجيش الأبيض في أعماق البحر بدهب.. شاهد

قبل المدارس.. 5 أفكار مختلفة للانش بوكس.. صور