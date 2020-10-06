رسالة حب على الهواء من بطل في حرب أكتوبر لـ محمد أبو العينين

تقدم عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوب ر المجيدة، بالشكر والتحية لرجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين.





وقال محمد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء " أتقدم بالشكر لحضرتك وده تكريم كبير، وأشكر الأستاذ الجليل العظيم محمد أبو العينين".





وأضاف عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أنه :"وجودي هنا حاجة مش قادر اوصفها، وكل سنة وحضراتكم جميعا، ويارب يجعل أكتوبر سعيد علينا وعلى كل الامة العربية".





وقال :إنه تمكن من الاستحواذ على مقتنيات وملابس الجنود الاسرائيليين، مضيفا أنه :"لبست ملابس جندي إسرائيلي في حرب أكتوبر، ونزلت به في الاجازة من أجل التباهي به بالانتصار على الاسرائيليين".





وأضاف : إنه كانت حرب أكتوبر للدفاع عن الأرض والعرض، مستدركا أنه :"قمنا بدفن جثث الاسرائيليين بعد قتلهم".





وكشف عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل الاستعداد للحرب، قائلا :"تم تدريبنا على صعود خط بارليف والساتر الترابي في الخطاطبة عام 69".

وكشف عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، عن أنه دمرنا العديد من الدبابات للعدو الاسرائيلي خلال حرب أكتوبر.





وأكد أن رجال الصاعقة قدمو بطولات غير عادية في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن الجيش المصري سحق العدو الاسرائيلي في بداية الحرب.



