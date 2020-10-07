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منوعات

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
جثة طفل
جثة طفل
عزة عاطف
في مشهد غامض ومثير للتساؤلات عثرت الشرطة البريطانية على جثة طفلة في الثالثة من عمره ميتًا إلى جانب جثتي رجل وامرأة غير معروف صلة القرابة بين الثلاثة. 
عثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بعدة طعنات إلى جانب جثة امرأة وطفلة بعد أن اقتحمت الشرطة طريقها إلى العقار في برينتفورد بغرب لندن.

وأعلنت الشرطة عن وفاته هو الآخر في مكان الحادث، ثم عثر الضباط على جثتي الطفلة والمرأة التي يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها. 

وقد شاب الغموض الحادث، الذي وقع في مبنى سكني بمدينة Clayponds Lane بالمملكة المتحدة البريطانية.

يُعتقد أن الأشخاص الثلاثة كانوا يعرفون بعضهم البعض، لكن الشرطة لم تؤكد ما إذا كانوا عائلة أم لا يوجد رابط بينهم، كما لم تؤكد الشرطة سبب الواقعة الغامضة التي هزت شوارع لندن.

قال متحدث باسم شرطة Met: "التحقيقات جارية، وسيتم إبلاغ جميع أقارب الضحايا، وتحديد مواعيد فحوصات ما بعد الوفاة.

وسيتم الإعلان عن سبب الجريمة ودوافعها، بعد خروج تقرير الطب الشرعي لتشريح جميع جثث الأشخاص الثلاثة في الوقت المناسب.
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حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

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