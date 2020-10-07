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أخبار العالم

البرازيل تسجل 41906 إصابات و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
أ ش أ
أعلنت البرازيل، عن تسجيلها نحو 41 ألفًا و906 إصابات، و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد ارتفاعًا كبيرًا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة- في إحصائية يومية حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41906، ليصل العدد الإجمالي إلى 4.969.141 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 819 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 147494 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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