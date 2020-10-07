في عيد ميلاد كارمن سليمان.. موقف أغضب والدتها

تحتفل الفنانة كارمن سليمان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها ، و استطاعت "كارمن" كسب شهرة كبيرة في وقت قصير بسبب صوتها الرائع حتى أطلق عليها "نجمة العرب".





ولدت كارمن سيلمان 7 أكتوبر عام 1994 وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها علي الاشتراك في برنامج "ارب ايدول" و بالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات امام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع .





وقالت كارمن، في لقاء تليفزيوني ، إنها تحب الغناء باللهجة الهندية كثيرا ، وكانت تشاهد الافلام الهندية منذ صغرها ، وخاصة افلام الفنان الهندي اميتاب باتشان.





وأضافت كارمن في الحديث ان السبب في حبها للغناء والافلام الهندي هي والدتها حتي غضبت منها بسبب تركيزها في الأفلام الهندي قائلة: "أمي قالتلي أنا غلطانة إني عرفتك علي الأفلام الهندي".



