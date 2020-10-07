AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قيود صارمة في برلين وفرانكفورت للسيطرة على كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:54 ص
حظر تجول في برلين
حظر تجول في برلين وفرانكفورت لاحتواء كورونا
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الألمانية، فرض حظر تجول جزئي، في مدينتي برلين وفرانكفورت؛ نظرًا لارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقررت سلطات برلين وفرانكفورت، الحد من الأنشطة الاجتماعية، حيث حددت العاصمة الألمانية، مواعيد الإغلاق المتاجر والمطاعم والحانات وذلك ابتداء من يوم السبت وحتى 31 أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

كما أعلنت برلين استثناء الصيدليات ومحطات الوقود من القرار، متخذة إجراءات للحد من التواصل بين المواطنين.

وبموجب القرار، لا تتجاوز التجمعات في الخارج ما بين الساعة 11 مساء  و 6 صباحا، الـ 5 أشخاص، ويسمح بحد أقصى 50 شخصا في فترة النهار.

وبالنسبة للتجمعات في الداخل تكون القيود أكثر صرامة حيث، لا ينبغي أن تتجاوز 10 أفراد خلال النهار.

جاء ذلك بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الألمانية برلين إلى مرحلة مقلقة.

فيما قرّرت بلدية فرانكفورت فرض حظر تجول ابتداء من الجمعة ولمدة أسبوع ابتداء من العاشرة مساء وحتى السادسة صباح.

ومنعت سلطات المدينة شرب الكحول في الأماكن العامة، مع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامة في الشوارع المزدحمة وداخل المحال.

ويثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المدينتين خلال الأسبوع الماضي قلقا بالغا لدى المسؤولين الألمان، وسط مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظر تجول في لبنان من 6 مساء حتى 6 صباحا

مدن أشباح.. عمان والزرقاء بدون مارة بعد فرض الأردن حظرا فيهما

بسبب كورونا.. تظاهرات حاشدة في برلين ومحاولات اقتحام البرلمان.. صور

كلاكيت تاني مرة.. حظر تجول شامل في عمان والزرقاء الجمعة

ترشيحاتنا

خلاص مش قادرة بقى.. بسمة وهبة تعلن عودتها لمصر.. شاهد

حفيد الفريق صادق: جدي أنقذ السادات من محاولتي اغتيال وانقلاب

طلقتك نفسي.. هايدي موسى تعلن موعد طرح عملها الفني الجديد

السعودية.. اتهام رئيس محكمة وعدد من القضاة بالفساد

عصام عبدالمنعم: بالغت فى رد فعلي على أزمة فرجاني ساسي

متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: استبعاد وإحالة 550 موظفاً للنيابة العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غامضة.. العثور على طفل صغير ميتًا بجانب جثتي رجل وامرأة غرب لندن

على أنغام بيبي شارك.. تعذيب غريب للمساجين في أمريكا باستخدام أغاني الأطفال

ضياع بيانات عدد ضخم من المصابين بـ كورونا يهدد بتفشي الوباء في بريطانيا