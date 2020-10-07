قيود صارمة في برلين وفرانكفورت للسيطرة على كورونا

أعلنت السلطات الألمانية، فرض حظر تجول جزئي، في مدينتي برلين وفرانكفورت؛ نظرًا لارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقررت سلطات برلين وفرانكفورت، الحد من الأنشطة الاجتماعية، حيث حددت العاصمة الألمانية، مواعيد الإغلاق المتاجر والمطاعم والحانات وذلك ابتداء من يوم السبت وحتى 31 أكتوبر.





اقرأ أيضًا:





كما أعلنت برلين استثناء الصيدليات ومحطات الوقود من القرار، متخذة إجراءات للحد من التواصل بين المواطنين.





وبموجب القرار، لا تتجاوز التجمعات في الخارج ما بين الساعة 11 مساء و 6 صباحا، الـ 5 أشخاص، ويسمح بحد أقصى 50 شخصا في فترة النهار.





وبالنسبة للتجمعات في الداخل تكون القيود أكثر صرامة حيث، لا ينبغي أن تتجاوز 10 أفراد خلال النهار.





جاء ذلك بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الألمانية برلين إلى مرحلة مقلقة.





فيما قرّرت بلدية فرانكفورت فرض حظر تجول ابتداء من الجمعة ولمدة أسبوع ابتداء من العاشرة مساء وحتى السادسة صباح.





ومنعت سلطات المدينة شرب الكحول في الأماكن العامة، مع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامة في الشوارع المزدحمة وداخل المحال.



