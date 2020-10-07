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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 7-10 2020 .

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 4 جنيهات 
البصل 6 جنيهات 
البطاطس 3 جنيهات 
البامية 22 جنيهًا 
الكوسة 10 جنيهات 
الخيار 6 جنيهات 
الجزر 6 جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 6 جنيهات 
العنب 12 جنيها 
البلح 30 جنيها 
الاناناس 35 جنيها

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6  أعوام الماضية، حيث أن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.
 
ونوهت الشعبة إلى أن قطاع الخضراوات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة. 

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