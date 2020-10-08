AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو عاوز تعمل عضلات البطن.. 6 خطوات بسيطة لعمل الـ 6 باكس

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
6 خطوات بسيطة لعمل
6 خطوات بسيطة لعمل عضلات البطن
آية التيجي
تُشَكل عضلات البطن جدار البطن الأمامي والجانبي، وتتألف من مجموعة من العضلات؛ حيث يمكن ملاحظتها بوضوح في الأشخاص الذين يمتلكون أجساما رياضية وبالأخص الرجال، حيث إنهم بممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة تساعدهم على تكوين عضلات البطن.

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن عضلات البطن تحتاج إلى عمل شرطين أساسيين، أولهما تعديل النظام الغذائي الخاص بك لتقليل الدهون، مع ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات.


وأضاف "القيعي"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن تمارين تقوية عضلات البطن يجب أن تبدأ بالكارديو، وحتي تمارين البطن متوسطة الشدة، وعالية الشدة، مع ممارستها بشكل يومي.

وتابع أن المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية لعمل عضلات البطن لأخذ الراحة للاستشفاء العضلي من أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها في عمل عضلات البطن، لذا يجب اتباع بعض الخطوات لعمل عضلات البطن بشكل صحيح، ومن أهمها:

1- الالتزام بنظام غذائي صحي محسوب السعرات هو بداية طريق الحصول على عضلات بطن.

2- الامتناع عن تناول الدهون المهدرجة التي تتخزن في الكبد والبطن، مثل : (المشروبات 3×1-الجبن المطبوخة-الجبن القابلة للدهن-الوجبات السريعة).

3- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية، واستبدالها بـ المشروبات الصحية (شاي أخضر- قهوة خضراء- زنجبيل-ليمون).

4- علاج القولون العصبي ومشاكل المعدة ومسببات الانتفاخ، لأن كل ذلك من أسباب مظهر البطن المنتفخ، ويمكن شرب المشروبات التي تساعد على الهضم وتقلل الإنتفاخ مثل (اللبن الرائب-الزبادي) لما يحتويه من بكتيريا البروبيوتيك.

5- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مما يساعد على عدم تخزين الجسم للماء.

6- تقليل كميات الملح المضاف للطعام، لكي يساعد على تقليل احتباس الماء في الجسم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دقيقة يوميا .. 5 فوائد مذهلة لـ تمرين البلانك

10 شائعات حول التغذية وممارسة الرياضة في الدايت

٧ خطوات لأرداف متناسقة وجسم مثالي ورشيق

لو هتشيلي أوزان.. فوائد تمارين الحديد للفتيات

ترشيحاتنا

هل كثرة التثاؤب دليل على الحسد؟

الصحة: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 وفيات

تعليق ساخر من تامر أمين على تألق مروان محسن اليوم | شاهد

مدينتنا الحبيبة| قرار جديد من تركى آل الشيخ بشأن نادي ألميريا

استشاري قلب يكشف سبب وفاة مدرب نادي فارسكور

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لبيع أزارو إلى الاتفاق السعودي.. وحسم الصفقة الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق «الخطة العامية» في جولة بدور العرض السينمائي

أطعمة غير متوقعة تخلصك من سموم الجسم في دقائق

ثريا وفوزية تتحديان المجتمع بأول مطعم للنساء في السعودية .. شاهد