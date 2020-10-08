لو عاوز تعمل عضلات البطن.. 6 خطوات بسيطة لعمل الـ 6 باكس

تساعدهم على تكوين عضلات البطن. تُشَكل عضلات البطن جدار البطن الأمامي والجانبي، وتتألف من مجموعة من العضلات؛ حيث يمكن ملاحظتها بوضوح في الأشخاص الذين يمتلكون أجساما رياضية وبالأخص الرجال، حيث إنهم بممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن عضلات البطن تحتاج إلى عمل شرطين أساسيين، أولهما تعديل النظام الغذائي الخاص بك لتقليل الدهون، مع ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات.





1- الالتزام بنظام غذائي صحي محسوب السعرات هو بداية طريق الحصول على عضلات بطن





2- الامتناع عن تناول الدهون المهدرجة التي تتخزن في الكبد والبطن، مثل : (المشروبات 3×1-الجبن المطبوخة-الجبن القابلة للدهن-الوجبات السريعة).





3- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية ، واستبدالها بـ المشروبات الصحية (شاي أخضر- قهوة خضراء- زنجبيل-ليمون).





4- علاج القولون العصبي ومشاكل المعدة ومسببات الانتفاخ، لأن كل ذلك من أسباب مظهر البطن المنتفخ ، ويمكن شرب المشروبات التي تساعد على الهضم وتقلل الإنتفاخ مثل (اللبن الرائب-الزبادي) لما يحتويه من بكتيريا البروبيوتيك.





5- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مما يساعد على عدم تخزين الجسم للماء.





6- تقليل كميات الملح المضاف للطعام، لكي يساعد على تقليل احتباس الماء في الجسم .



