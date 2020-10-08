لو عاوز تعمل عضلات البطن.. 6 خطوات بسيطة لعمل الـ 6 باكس

تُشَكل عضلات البطن جدار البطن الأمامي والجانبي، وتتألف من مجموعة من العضلات؛ حيث يمكن ملاحظتها بوضوح في الأشخاص الذين يمتلكون أجساما رياضية وبالأخص الرجال، حيث إنهم بممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة تساعدهم على تكوين عضلات البطن.
وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن عضلات البطن تحتاج إلى عمل شرطين أساسيين، أولهما تعديل النظام الغذائي الخاص بك لتقليل الدهون، مع ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات.
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وأضاف "القيعي"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن تمارين تقوية عضلات البطن يجب أن تبدأ بالكارديو، وحتي تمارين البطن متوسطة الشدة، وعالية الشدة، مع ممارستها بشكل يومي.
وتابع أن المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية لعمل عضلات البطن لأخذ الراحة للاستشفاء العضلي من أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها في عمل عضلات البطن، لذا يجب اتباع بعض الخطوات لعمل عضلات البطن بشكل صحيح، ومن أهمها:
1- الالتزام بنظام غذائي صحي محسوب السعرات هو بداية طريق الحصول على عضلات بطن.
2- الامتناع عن تناول الدهون المهدرجة التي تتخزن في الكبد والبطن، مثل : (المشروبات 3×1-الجبن المطبوخة-الجبن القابلة للدهن-الوجبات السريعة).
3- الامتناع عن شرب المشروبات الغازية، واستبدالها بـ المشروبات الصحية (شاي أخضر- قهوة خضراء- زنجبيل-ليمون).
4- علاج القولون العصبي ومشاكل المعدة ومسببات الانتفاخ، لأن كل ذلك من أسباب مظهر البطن المنتفخ، ويمكن شرب المشروبات التي تساعد على الهضم وتقلل الإنتفاخ مثل (اللبن الرائب-الزبادي) لما يحتويه من بكتيريا البروبيوتيك.
5- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مما يساعد على عدم تخزين الجسم للماء.
6- تقليل كميات الملح المضاف للطعام، لكي يساعد على تقليل احتباس الماء في الجسم .