هذا العمل لله.. رد سلمى ابنة الفنانة صفاء جلال على واقعة التنمر ضدها ..فيديو

قالت سلمى ابنة الفنانة صفاء جلال ،: لا أحب الظهور بسبب هذه المضايقات وهي التدخل في حياتي و حتي لا اضع والدتي في موقف محرج مثل هذا كما انني احب ان احتفظ بحياتي الشخصية لنفسي .





وأضافت سلمى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ،: احب الفن بجميع اشكاله والوانه في مختلف انحاء العالم وقرار ارتداء الحجاب اخذ مني فترة طويلة ولكنني قمت بارتداء الحجاب لأن هذا العمل "لله" كما ان أمي هي من احتوتني وشجعتني علي السير في طريق حب الدين .





ا لفنانة صفاء جلال ، إن التنمر الذى حدث علينا انا وابنتي بسبب انها محجبة وأنا لا يتسبب في مضايقتنا خصوصا ان هذه الصور كانت بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها مؤكدة ان ابنتها تأخذ قراراتها بتفكير عميق . أوضحتوأنا





وتابعت : ابنتي اختارت ان تكون محجبة لافتة إلى أنني قمت بتعليمها الصلاة والصوم كما أنني لست محجبة لكني أفعل الكثير من الاشياء الجميلة .





وأكدت صفاء جلال ، أن والدتها وإخوتها جميعا محجبات وأعربت عن احترامها الكبير للمحجبات وكل فرد يأخذ قرار ان يعيش بطريقة معينة .





وتابعت عدم حجابي لايعني انني سيئة ولا حجاب ابنتي يعني انها انسانة عظيمة ويجب علينا تحجيب ألسنتنا قبل ان نحجب شعرنا .





واستكملت : ردي علي المتنمرين "كتر خيرهم علي الحسنات التي اعطوها لي و ابنتي اصبح لديها الان 20 عاما ويسعدني ان ابنتي تسير في طريق حب"الله" و ابنتي الاخري تحب الرقص والشخلعة ولها حريتها ايضا .



