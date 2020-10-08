نقل طفلة 6 أعوام إلى المستشفى بعد تناولها ثمرة فراولة.. والسبب دبوس

نُقلت طفلة أسترالية في السادسة من عمرها إلى أحد المستشفيات إثر تعرضها لإصابة في فمها بسبب "دبوس" كان موجودًا داخل ثمرة فراولة تناولتها دون أن تنتبه إليه في البداية.





وكانت الطفلة "ماديسون ميتشل" تتناول ثمرة الفاكهة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمنزل عائلتها في ولاية "كوينزلاند" الأسترالية عندما شعرت فجأة بألم شديد في فمها لسبب غير معلوم، واستغاثت بوالدتها التي سارعت بإخراج ثمرة الفاكهة من فمها وفوجئت آنذاك بوجود "دبوس" بداخلها.









وقالت الأم "صوفي ميتشل" في تصريحات لمحطة تلفزيونية أسترالية إنها اصطحبت طفلتها بعد ذلك إلى قسم الطوارئ بمستشفى قريب على الفور.





وأشارت أنه في حال كان طفلها الآخر، البالغ عمره ثلاثة أعوام، هو من تناول ثمرة الفراولة لكان من الممكن أن يبتلع الدبوس، لكن لحسن الحظ فقد استغاثت بها ابنتها فور أن تعرضت للإصابة في فمها.





وأعربت كذلك عن خوفها حيال احتمالية إصابة طفلتها بعدوى ما بسبب الدبوس، لكن الأطباء أخبروها بأن ذلك غير مرجح؛ وتبين بعد الفحص الطبي أن الطفلة أصيبت بجرح أسفل الشفاه.





وقررت الأم توجيه تحذير من خلال مشاركة تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت قائلة: "انتبهوا جميعًا فقد نُقلت ماديسون إلى قسم الطوارئ بعد تناولها ثمرة فراولة بداخلها دبوس"، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









ولم يتبين بعد كيفية وصول الدبوس إلى داخل ثمرة الفاكهة في الأساس، في حين أوضحت الأم أنها اشترت الفراولة من مركز تسوق محلي.



