مشهد لا ينسى.. فريق إنقاذ يتدخل لمساعدة فأر عالق في بالوعة.. شاهد

في مشهد لا يتكرر كل يوم، تدخل فريق من رجال الإطفاء المتطوعين من أجل إنقاذ " فأر سمين " عالق في فتحة بغطاء بالوعة في بلدة "باد كرويتسناخ" بولاية "راينلاند بالاتينات" الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، والذي أفاد بأن الفأر قضم القفاز الخاص بأحد أعضاء فريق الإنقاذ عندما مد يده كي يحاول لمساعدته، وهو ما ألحق ضررًا بالفأر نفسه وبدأ ينزف من فمه.









واستمرت عملية إنقاذ الفأر العالق داخل البالوعة أقل من ساعة تقريبًا، وقد قام أعضاء الفريق برفع غطاء البالوعة ثم شرعوا في دفع الفأر من أسفل باستخدام أداة خشبية، حتى سقط في نهاية المطاف داخل صندوق كان موضوعًا أسفل الغطاء؛ ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث اصطحب أعضاء الفريق الفأر بعد ذلك لعرضه على أطباء بيطريين وقُدم له شيئًا ليأكله بالإضافة إلى مسكن للألم لتهدئته.





وبعد الانتهاء من عملية الإنقاذ، شارك الفريق لقطة للفأر قبيل إنقاذه من داخل فتحة غطاء البالوعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".





اقرأ أيضًا: عامل في سيرك يلقى حتفه بسبب هجوم دب مفترس بعد دخوله إلى قفصه





تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُجرى فيها عملية إنقاذ لـ فأر في ألمانيا، حيث سبق أن حدثت واقعة مشابهة بمدينة "بنسهايم" في شهر فبراير لعام 2019.



