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أحمد مجدي: انتصار أكتوبر كسر وهم الجيش الإسرائيلي أنه لا يقهر.. فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:16 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أنه لا يوجد تاريخ قوي ويوم حافل بالنصر للأمة العربية مثل يوم 6 أكتوبر، مضيفا لا يوجد أهم من تلك اللحظة فقد مرت حتى الآن 47 عاما على هذا الانتصار القوي للعرب.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد، أن ما تحقق يوم 6 أكتوبر 1973 هو انتصار كاسح للقوات المسلحة المصرية مشيرا إلى أنه كاسح بكل التفاصيل والحسابات العسكرية على الأرض.

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن الملفت للنظر خلال احتفالات أكتوبر هذا العام هو أن اللصوص الذين سرقوا الأرض العربية في أعوام 1948  و 1967  هم مصرون على سرقة التاريخ.

وأشار مجدي إلى أن افيخاى ادرعي متحدث الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتينياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكدان أن إسرائيل لم تهزم خلال حرب أكتوبر محاولين سرقة التاريخ الذي حدث. 

وقال مقدم برنامج أخر الأسبوع إن "مهما يعملوا من معاهدات سلام مصرين يفكرونا أن كل أيدينا الممدودة بسلام ما هي إلا هدنة" مؤكدا أنه  ويجب أن نكون منتبهين لها وأن هؤلاء الأعداء لن يتعاملوا معنا بسلام حقيقي لأن مصر كسرت الوهم  للعدو الإسرائيلي بأنهم الجيش الذي لا يقهر.
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