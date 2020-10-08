ضبط مسجل خطر وبحوزته هيروين في دمياط

قررت النيابة العامة ، حبس مسجل خطر بدمياط ، اربعه أيام على ذمة التحقيقات ، بعد اتهامه بحيازة و الإتجار في المواد المخدرة.

كانت قد تمكنت الاجهزة الامنية بدمياط ، من القاء القبض على عاطل، ومسجل شقي، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ، وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم مركز دمياط، عن تورط "م.أ"، "عاطل"، في ترويج "الهيروين"، واتخاذه من محل إقامته مركزًا للتوزيع.

وداهمت قوة من قسم الشرطة المنزل، وتم ضبط المتهم وبحوزته ١٢٠ جرامًا من مخدر "الهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأصدرت النيابة قراراها السابق بحبسة على ذمة التحقيقات.





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