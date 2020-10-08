في عيد ميلادها الـ 40.. 10 فساتين لـ شيرين تثير الجدل برفقة زوجها

يصادف اليوم 8 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، التى أتمت عامها الـ 40.



وتتميز الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالات انيقة ومميزة تخطف بها الانظار فى المناسبات والحفلات من خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة والازياء الراقية.





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وحرص الفنان حسام حبيب علي تهئنة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها.



ونشر حسام حبيب صورة له وهو يحتضن زوجته عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".



وعلق علي الصورة: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة إنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".



من ناحية أخري حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".