فضيحة.. سكرتير مكتب ارشاد الإخوان اختلى بزوجات أعضاء التنظيم الإرهابي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى ، إن بعض أعضاء الجماعة تقدموا بشكوى ضد عبد الحكيم عابدين سكرتير مكتب الإرشاد و زوج أخت حسن البنا و وصفوه بسيئ الخلق و ذلك بسبب اختلاء عابدين بزوجات بعض الأعضاء وذلك تحت شعار العمل الدعوي و إدعائه أنه ينفذ دعوة حسن البنا ألا وهي الحب و التعارف.





وأكد عيسى خلال برنامجه «أصل الجماعة» ، أن عبد الحكيم عابدين اختار ضحاياه بدقة و نفذ جرائمه البشعة معتمدا أنه لن يجرؤ أحد بالتقدم بشكوى ضد السكرتير العام للجماعة و زوج أخت حسن البنا و أيضا خوفا من الفضيحة من الزوج أو الزوجة لكن الشكوى المتكررة جعلت منها كالشوكة في حلق الجماعة لذلك وجب التخلص منها بسرعة و انتهت القضية بتبرئة عابدين بعد التحقيقات.





وأضاف عيسى أن البنا حاول تهدئة الغاضبين من الإخوان بسبب قضية عبد الحكيم عابدين لكن البعض ترك الجماعة بالفعل بسبب تلك القضية و معرفتهم أن تلك الجماعة تدعي الفضيلة و الأخلاق دون تطبيقه.





ونوه إلى أنه كلما تكلم أحد عن حرية المرأة أمام أحد أعضاء الجماعة يلقبوه على الفور بالديوث لكن في الحقيقة أن تلك الجماعة كانت مكانا للدياثة من قبل فمن يقبل بتلك الفضيحة الأخلاقية و يترك فاعلها دون عقاب فهو الديوث و يجب التأكد من سلامته العقلية.





وأشار إلى أن حسن البنا لم يستقل من وزارة المعارف حتي و هو يعمل في الجماعة و ذلك من أجل العمل مع الحكومة و الألمان، مضيفا أن حسن البنا واجه تصدعا جديدا في الجماعة بعد فصله لوكيل الجماعة و هو أحمد السكري صديق عمره و شريك رحلته.