انطلاق اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة بيلا بـ محافظة كفر الشيخ ، فعاليات المحطة الأولي في انتقاء الناشئين، للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي 2021/2020 "مرحلة الناشئين" لرياضة المصارعة لمواليد 2009- 2010.





يأتي هذا تحت رعاية اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.





جاء ذلك في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية"، وبين اداره الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وتشكلت اللجنة المشرفة على انتقاء الموهوبين من الدكتور عبدالحليم عكاشه، عميد كليه التربية الرياضية جامعه كفر الشيخ، والدكتور سمير حلمي، ممثل وزارة الشباب الادارة العامة للموهبة الرياضية ،والدكتور جون محفوظ، ممثل وزارة الشباب "الإدارة العامة للموهبة الرياضية "،والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ الدكتور جمال الشهاوي .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تم تحديد المدن التي تشهد اختبارات الناشئين في لعبات المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، فشهدت مدينة بيلا فعاليات المحطة الأولي في انتقاء الناشئين، للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي 2021/2020 "مرحلة الناشئين"لرياضة المصارعة لمواليد 2009- 2010 .





وأضاف، محروس، وتشهد مدينة مطوبس، الأحد المقبل، عملية انتقاء الموهوبين في لعبه التايكوندو، وتشهد مدينة دسوق يوم 20 أكتوبر الجاري ،عملية انتقاء الموهوبين والبطل الأولمبي في لعبة تنس الطاولة.





وأضاف عزت، تم اختيار المدن الثلاث بناء على المستويات المتميزة رياضيًا للناشئين بها، وتوسطها جغرافيا بين المدن المجاورة لتشمل كافة مدن وقرى كفر الشيخ.





وأشار إلى أنه تم التوجيه بمتابعة الاستعدادات قبل إجراء الاختبارات، للوقوف على جاهزية المنشأة الرياضية لاستقبال الابطال الصغار وأعضاء اللجنة، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة.