الشريم خطيبا بالحرم المكي.. والحذيفي في المسجد النبوي.. اليوم

أعلنت الوكالة العامة لرئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن خطيب المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة.





وقالت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، إن الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، سيكون خطيبا للجمعة، من المسجد النبوي، كما سيحل الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، خطيبا للجمعة من المسجد الحرام.





وحصدت المواد الإعلامية التي نشرتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (10) مليون مشاهدة، في ثلاثة أيام، بدأت مع بداية موسم العمرة، وتستمر إلى انتهاء العمرة، من خلال عدد من المواد الإعلامية التي تنوعت ما بين مقاطع فيديو، وصور، وأخبار، وتقارير صحفية، كما وصل هاشتاق #المسجد_الحرام ترند على تويتر في اليوم الأول.





وذكر مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن إدارة الإعلام والاتصال، والمركز الإعلامي، عملت على هذه المواد منذ بداية موسم العمرة، عبر خطة عمل محوكمة تم وضعها عن طريق فريق عمل مشترك مكون من نخبة من الشباب السعودي المؤهلين علميًا وعمليًا في الإعلام والاتصال، وإدارة المحتوى، والنشر والتحرير،والتصوير والإنتاج والإخراج، وفي الإدارة، ووضع الخطط وتنفيذها.





وقال المسعودي إن الإدارة بدأت بوضع خطة العمل قبل بداية الموسم بوقت كاف ومراجعتها وحوكمتها، والتأكد من جاهزية تطبيقها، ثم بدأ العمل من صباح يوم الأحد، مع وصول أول فوج للمعتمرين، وكان باكورة الأعمال البث المباشر لوصول المعتمرين، ودخلهم إلى المسجد الحرام من خلال حسابات الرئاسة العامة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التصوير(الفيديو والفوتغرافي)، وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، واللقاءات مع المعتمرين لرصد مشاعرهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة وجودتها.





وأكد المسعودي أن عدد المشاهدات تجاوز (١٠) مليون مشاهدة على جميع الأعمال التي تم بثها في (تويتر، وانستجرام، وسناب شات، والموقع الرسمي للرئاسة).



