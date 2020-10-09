أخبار التوك شو.. التضامن: ندرس توصيل المعاشات لكبار السن.. أول فيديو لفتاة الإسكندرية بعد هروبها.. سكرتير مكتب إرشاد الإخوان اختلى بزوجات أعضاء التنظيم.. ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدرس توصيل المعاشات لمنازل كبار السن، مردفة:" قدمنا هذا الشهر منحا لكبار السن أهمها الإعفاء من رسوم وسائل النقل العامة.





كشفت فتاة الاسكندرية المتغيبة سبب هروبها من المنزل إثر خلافات عائلية مع والديها.





قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة توفر العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعناية بـ الطبقات المحتاجة عن طريق الدعم النقدى والاقتصادى.



