أخبار التوك شو.. التضامن: ندرس توصيل المعاشات لكبار السن.. أول فيديو لفتاة الإسكندرية بعد هروبها.. سكرتير مكتب إرشاد الإخوان اختلى بزوجات أعضاء التنظيم.. ترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدرس توصيل المعاشات لمنازل كبار السن، مردفة:" قدمنا هذا الشهر منحا لكبار السن أهمها الإعفاء من رسوم وسائل النقل العامة.
كشفت فتاة الاسكندرية المتغيبة سبب هروبها من المنزل إثر خلافات عائلية مع والديها.
قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة توفر العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعناية بـ الطبقات المحتاجة عن طريق الدعم النقدى والاقتصادى.
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن بعض أعضاء الجماعة تقدموا بشكوى ضد عبد الحكيم عابدين سكرتير مكتب الإرشاد و زوج أخت حسن البنا و وصفوه بسيئ الخلق و ذلك بسبب اختلاء عابدين بزوجات بعض الأعضاء وذلك تحت شعار العمل الدعوي و إدعائه أنه ينفذ دعوة حسن البنا ألا وهي الحب و التعارف.
قال الكاتب الصحفى فتحى محمود، الخبير بالشأن اللبناني، إن الكتل النيابية الرئيسية فى لبنان لم تتفق حتى الآن على اسم رئيس الحكومة الجديد.
قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم تنظيم حلقة تجارة القطن خلال الفترة الماضية، من خلال الحصول على القطن من المزارعين مباشرة دون وسطاء وعبر مراكز تجميع مخصصة لذلك.
قال الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفي نجع حمادي، إن جميع الحالات المصابة بضيق التنفس إثر حادث تسرب الكلور بمحطة المياه بنجع حمادي خرجت من المستشفى بشفاء تام.
قال الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، إنه لولا الدعم التركي على الأرض لأذربيجان وتقديم الإرهابيين، فإن الحرب لما كانت ستستغرق أربعة أو خمسة أيام.
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الهدف الأساسي الذى ساعدهم في السيطرة علي فيروس كورونا في مصر وعي الناس ويجب التأكيد علي جميع المواطنين من جديد بسبب تغيرات الجو في الخريف والشتاء.