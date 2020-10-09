إفريقيا تعرف قدراته.. عبد الحفيظ يتغزل بـ شخصية موسيماني

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق، مشيرًا إلى أن الجميع في إفريقيا يعرف قدراته.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "بعض المدربين تحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء إلا أن موسيماني إنسجم منذ اليوم الأول".





وتابع: "جميع الفرق الإفريقية تعرف إمكانيات وقدرات وفنيات موسيماني وبالتأكيد هو كذلك فلديه دراية كبيرة بالكرة الإفريقية والعربية".





وأضاف: "موسيماني عقد عدة جلسات مع اللاعبين سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وهو يهتم بعدم المركزية في الملعب كما يقوم بتحفيظ اللاعبين عدة جمل وعمل مثلثات".





وأختتم: "كل لاعب سيحصل على فرصته مع موسيماني ، ويتابع اللاعبين المعارين بشكل مستمر".





يذكر أن النادي الأهلي فاز بنتيجة 3/0 على حساب فريق إنبي في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.



