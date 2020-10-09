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أخبار البلد

الإسكان: لا صحة لرفع اسم اللواء باقي زكي من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، وأن اسم نفق اللواء "باقي زكي" كما هو دون تغيير وفقًا لتكليف رئيس الوزراء، مُشددةً على أن إطلاق أسماء أبطال حرب أكتوبر على أي منشأة أو شارع في أنحاء الجمهورية هو نوع من التقدير والتكريم لهم.

وفي سياق متصل، يعد نفق اللواء "باقي زكي" أحد أهم الأنفاق التي تربط بين شارعي التسعين الجنوبي والشمالي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقد أسهم بصورة كبيرة في تخفيف الكثافة المرورية بالشارعين، كما تم تنفيذ مصارف للأمطار بالنفق، لتجنب أية كثافات مرورية في فصل الشتاء، بسبب الأمطار.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية حول ما يتم نشره، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.
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