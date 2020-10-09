7 أهداف تنموية وراء إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسى التصنيع والمصانع على رأس الأولويات حيث وجه بإنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية بها أكثر من 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليارات جنيه، وسيتم إنشاء تلك المجمعات بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى ، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات.





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تتجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار استراتيجية متكاملة لإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى.





أهمية إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى مصر





1- تسهم فى إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصرى .





2- معرفة المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور.





3- معرفة حجم الطاقة، والعمالة اللازمة ، والمخلفات التى تخرج من هذه الصناعة، وكيفية التعامل معها





4- إقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، وإنشاء منطقة سكنية للعاملين بها





5- زيادة القدرة التنافسية داخليًا وخارجيًا.





6- دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة.





7- خلق آلاف من فرص العمل وخاصة للشباب.





ونتشر المجمعات الصناعية فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات ستكون هذه المصانع مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء ، وتسهم الأجهزة المعنية فى تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق إنشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب وتقديم الدعم الفنى لتطوير الصناعة داخل المجمع.



