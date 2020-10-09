أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة جديدة فى أسعار هواتف iPhone 12.. جوجل تحذف أكثر من 240 تطبيقا خطيرا.. أفضل 5 ميزات قادمة فى واتساب

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هناك العديد من الأسباب الت تجعل تطبيق واتساب WhatsApp ، هو النظام الأساسي للمراسلة الفورية الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، أحد هذه الأسباب هو أن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك يعمل باستمرار على طرح تحديثات جديدة، والتي تجلب العديد من الميزات المفيدة لمستخدمي تطبيق التراسل على هواتف أندرويد وآيفون





شاهد.. وان بلس تنشر فيديو جديدا عن إمكانات هاتفها OnePlus 8T قبل إصداره

فى إطار الحملات الترويجية التى تقوم بها شركة وان بلس الصينية، لإطلاق هاتف OnePlus 8T ، والذى من المتوقع أن يتفوق على عدد كبير من هواتف الأندرويد الموجودة فى السوق، لإمكاناته الكبيرة التى تقترب من إمكانات هاتف OnePlus 8 Pro التى لاقت اعجاب عدد كبير من مقيمى ومراجعى الهواتف، قامت وان بلس بنشر فيديو جديد لهاتفها تستعرض فيه عدد من امكانات الهاتف.









بسعر 3613 جنيها.. عرض مغرى من سامسونج على تابلت Galaxy Tab A7

أعلنت شركة سامسونج عن عدد من المنتجات رخيصة الثمن الشهر الماضى، وكانت أبرزها جهاز التابلت Galaxy Tab A7 tablet، والذى أتى بشاشة قياس 10. 4 بوصة ، من نوع LCD ، مع كاميرا مزدوجة فى الخلف دقة 13 و 5 ميجا بيكسل، واليوم أجرت الشركة تخفيضا كبيرا على سعر التابلت حيث أصبح ثمنه 230 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 3613 جنيه مصرى.



















