أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مفاجأة جديدة فى أسعار هواتف iPhone 12.. جوجل تحذف أكثر من 240 تطبيقا خطيرا.. أفضل 5 ميزات قادمة فى واتساب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
هناك العديد من الأسباب الت تجعل تطبيق واتساب WhatsApp، هو النظام الأساسي للمراسلة الفورية الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، أحد هذه الأسباب هو أن التطبيق المملوك لشركة فيسبوك يعمل باستمرار على طرح تحديثات جديدة، والتي تجلب العديد من الميزات المفيدة لمستخدمي تطبيق التراسل على هواتف أندرويد وآيفون.
فى إطار الحملات الترويجية التى تقوم بها شركة وان بلس الصينية، لإطلاق هاتف OnePlus 8T، والذى من المتوقع أن يتفوق على عدد كبير من هواتف الأندرويد الموجودة فى السوق، لإمكاناته الكبيرة التى تقترب من إمكانات هاتف OnePlus 8 Pro التى لاقت اعجاب عدد كبير من مقيمى ومراجعى الهواتف، قامت وان بلس بنشر فيديو جديد لهاتفها تستعرض فيه عدد من امكانات الهاتف.
أعلنت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهير نوكيا عن جدولها الزمني لدفع تحديث نظام التشغيل Android 11، للهواتف التابعة لها Nokia خلال الفترة القادمة، حيث قد سبق وأن دفعت بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية بتحديث نظام التشغيل الأحدث من جوجل لأجهزتها والبعض الأخر وضع مخطط زمنيا لإطلاق نظام التشغيل لجميع هواتفها من بينها شركة ريلمي.
أعلنت شركة سامسونج عن عدد من المنتجات رخيصة الثمن الشهر الماضى، وكانت أبرزها جهاز التابلت Galaxy Tab A7 tablet، والذى أتى بشاشة قياس 10. 4 بوصة ، من نوع LCD ، مع كاميرا مزدوجة فى الخلف دقة 13 و 5 ميجا بيكسل، واليوم أجرت الشركة تخفيضا كبيرا على سعر التابلت حيث أصبح ثمنه 230 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 3613 جنيه مصرى.
وجهت شركة جوجل Google، تحذيرا لمستخدمي هواتف أندرويد،حيث تمت إزالة أكثر من 240 تطبيقا من متجر جوجل بلاي، تخالف سياسات الشركة الصارمة، ومع ذلك، إذا كان أي منها لا تزال موجودة على هاتفك، فيجب عليك حذفها على الفور.
بعد إعلان شركة جوجل تغيير شعار تطبيق البريد الإلكترونى Gmail، ضمن تغيير شامل تجريه الشركة على خدمات جوجل المختلفة ، كشف استطلاع جديد أن عدد كبير من مستخدمى Gmail غير راضين عن الشعار الجديد للتطبيق، والذى قامت جوجل بتغيير ألزانه حيث أزالت اللون الأبيض الذى كان موجود فى شكل الظرف وكذلك اللون اللون الاحمر الموجود فى حرف M ، وبدلا من ذلك جعلت التصميم عبارة عن حرف M فقط ، وبنفس ألوان شعار شركة جوجل الأحمر والازرق والأخضر والأصفر.
تفصلنا أيام قليلة جدا عن موعد الإطلاق الرسمى لهواتف هواتف آيفون 12، بعد تأكيد شركة آبل على الموعد النهائى والذى سيوافق يوم 13 أكتوبر المقبل، حيث سيكون حدث العام فى عالم الهواتف الذكية، وبينما تتسارع التسريبات على الشكل النهائى والأسعار التى ستصدر بها هواتف iPhone 12، كشفت تقارير جديدة أن هواتف آيفون 12 ربما تكون أحدث من سابقتها هواتف آيفون 11 التى صدرت العام الماضى.